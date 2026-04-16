La Falda: capacitan a estudiantes en alfabetización digital

La Falda. Formando docentes del futuro, comenzó con la capacitación en alfabetización digital para profesorado del ENSAC.

"Dimos inicio a una nueva propuesta formativa que nos entusiasma muchísimo. Comenzamos, por segundo año consecutivo, las capacitaciones en Alfabetización Digital destinadas a estudiantes de 3° y 4° año del profesorado de inglés de nivel superior del ENSAC" dijeron desde el municipio.

La capacitación está a cargo de Nancy López, docente de la Escuela de Oficios Digitales, quien guiará este proceso brindando herramientas concretas y aplicables para el trabajo en el aula.

"Seguimos apostando a la formación, la innovación y el futuro de la educación", indicaron.

