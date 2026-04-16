Más de 3000 aspirantes iniciaron su formación en la Policía

Este jueves se puso en marcha el ciclo lectivo 2026 en la Escuela de Suboficiales “General Manuel Belgrano” de la Policía de Córdoba, con la participación de más de 3000 aspirantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

El acto fue encabezado por el subjefe de Policía, Federico Cisnero, junto a autoridades del área de Seguridad y de la institución, quienes acompañaron el inicio de las actividades académicas para la formación como Técnicos Superiores en Actuaciones Policiales.

Durante la jornada, se destacó la importancia de la capacitación y el profesionalismo en la carrera policial, en el marco de las exigencias actuales del servicio.

El cierre incluyó una exhibición de destrezas por parte de los cadetes y una presentación musical a cargo de la Banda de la institución.

También participaron del acto el secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz, integrantes del Estado Mayor Policial y autoridades educativas del establecimiento.