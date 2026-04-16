Sábado de caminata guiada en Bialet Massé

Bialet Massé. El próximo sábado se llevará a cabo en Bialet Massé una caminata guiada, una gran oportunidad para recorrer y conocer los rincones de la localidad.

La salida tendrá lugar a las 15 hs. desde la Oficina de Turismo, la dificultad será media/baja - 10 km y la modalidad caminata / vehicular.

"Recordá que debés inscribirte previamente en el link que aparece en nuestro perfil e historias. Acompañanos en este hermoso recorrido por los rincones históricos de nuestra localidad", dijeron desde el área de Deportes.

