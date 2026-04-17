Así se transforma el Parque de las Tejas: más juegos, deporte y verde

La renovación integral del Parque de las Tejas, uno de los espacios más concurridos de la ciudad de Córdoba, ya alcanzó el 60% de ejecución y avanza con mejoras en distintos sectores del predio.

El proyecto apunta a reconvertir el parque en un punto de encuentro más moderno y accesible para estudiantes, familias y turistas, con la incorporación de áreas recreativas, espacios deportivos y mejoras en la infraestructura existente.

Entre las principales intervenciones se destacan la creación de nuevos senderos peatonales, la renovación del sistema de iluminación, la instalación de equipamiento urbano y la incorporación de sectores destinados a la actividad física para distintas edades.

Además, se avanza en la recuperación del denominado “Patio de los Niños”, que contará con juegos de gran escala, incluyendo una estructura central que permitirá la interacción simultánea de decenas de chicos.

El plan también contempla un circuito de calistenia, zonas diferenciadas para adultos mayores, adolescentes y niños, y la plantación de más de 100 árboles para ampliar las áreas de sombra y mejorar el entorno natural.

A esto se suma la construcción de nuevos espacios como un canil para mascotas, la recuperación de sanitarios y la instalación de bebederos y puestos de hidratación.

La intervención incorpora además criterios de sustentabilidad, con el uso de materiales reciclados en superficies deportivas y la implementación de iluminación LED para mejorar la eficiencia energética.

La obra busca consolidar al Parque de las Tejas como uno de los principales espacios públicos de Córdoba, combinando recreación, deporte y cuidado ambiental en el corazón de Nueva Córdoba.