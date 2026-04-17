Bialet Massé: el intendente Reyna se reunió con autoridades policiales

Bialet Massé. El último miércoles el intendente de Bialet Massé, Eduardo Reyna, mantuvo una reunión con el Crio. Mayor Hernán Guayanes, director de la Departamental Punilla, el Crio. Inspector Iván Ochoa, jefe de Zona 2 y el subcomisario Raúl Rodríguez, jefe del CAP, para coordinar acciones y abordar distintas problemáticas en Bialet Massé.

También participaron autoridades de la Dirección de Prevención Comunitaria, quienes desde su área impulsan el trabajo conjunto para fortalecer la prevención y el cuidado de la seguridad pública.

