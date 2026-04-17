Córdoba refuerza la preparación aérea de bomberos

El Gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición de la capacitación “Operaciones seguras con aeronaves”, destinada a bomberos y equipos técnicos que intervienen en el combate de incendios forestales, con el objetivo de optimizar la coordinación con los medios aéreos antes de la temporada de mayor riesgo.

La formación, organizada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, se desarrollará entre abril y junio e incluirá instancias teóricas y prácticas con simulaciones de maniobras reales. La primera jornada será este sábado en la ciudad de Oliva, con participación de bomberos voluntarios de distintas regionales.

El programa alcanza a integrantes de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, a los 25 cuarteles de la Agrupación Serrana y al personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

Durante las prácticas se utilizarán dos aviones Air Tractor AT-802 y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket, lo que permitirá recrear maniobras de carga y descarga de agua, abordaje de aeronaves y procedimientos clave en operativos reales.

Desde hace más de 15 años, la Provincia sostiene este tipo de capacitaciones con el objetivo de reducir riesgos en la línea de fuego y mejorar la eficiencia de las intervenciones. El año pasado participaron más de 1.200 personas.

En paralelo, el balance oficial de 2025 muestra un despliegue sostenido en materia de prevención y combate: se realizaron 119 vuelos operativos que sumaron más de 316 horas de vuelo y permitieron intervenir en 24 incendios forestales.

Además, el patrullaje aéreo cubrió más de 6,5 millones de hectáreas, lo que favoreció la detección temprana de focos. También se avanzó en la actualización de protocolos, el relevamiento de aeródromos y la coordinación con otras provincias.

Según datos oficiales, estas acciones permitieron reducir en más del 80% la superficie afectada por incendios forestales en 2025 en comparación con el año anterior.