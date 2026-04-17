Feria circular, ecocanje y ajedrez este sábado en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba realizará este sábado 18 de abril una nueva edición de la Feria de Economía Circular en la plaza Vélez Sarsfield, con una propuesta que combinará emprendimientos sustentables, ecocanje y un torneo de ajedrez abierto al público.

La actividad se desarrollará entre las 17 y las 21 horas y reunirá a feriantes con productos vinculados a la economía circular, como moda sustentable, bijouterie artesanal, decoración, plantas, cosmética natural y artículos ecológicos para el hogar.

También participarán emprendedoras —en su mayoría mujeres— con propuestas que incluyen encuadernación, accesorios para animales, velas, sahumerios y productos agroecológicos.

Durante la jornada se llevará a cabo un ecocanje, donde vecinos podrán entregar residuos secos y limpios como plástico, vidrio y papel a cambio de productos elaborados bajo criterios de reciclaje y reutilización.

Además, habrá un torneo simultáneo de ajedrez y espacios recreativos, en una iniciativa que apunta a combinar entretenimiento, conciencia ambiental y promoción de la producción local.

Desde la organización indicaron que todas las actividades se suspenderán en caso de lluvia.

Para participar como feriantes, los emprendimientos deben cumplir con criterios de circularidad basados en las 3R —reducir, reutilizar y reciclar—, garantizar que sus productos sean seguros y de origen local o regional, y atravesar un proceso de selección a cargo del Ente BioCórdoba.