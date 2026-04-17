Huerta Grande: comienzan los cursos del Ministerio de Desarrollo Social
Huerta Grande. Comenzaron ayer en Huerta Grande las inscripciones para los cursos presenciales del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo CEDER.
Los cursos
Alfabetización Informática-Operador de Informática.
Asistencia en Ebanistería-Ebanistería y Carpintería de Banco.
Asistente Electricista Habilitado Categoría 3-Electricista en Inmuebles.
Operador de Informática para Administración y Gestión-Operador de Informática
Requisito para la inscripción: tener CIDI.
Inscripciones presenciales hasta el 30 de abril entre las 07:30 a 13:30hs, en el Centro de la Diversidad Cultural (Arruabarrena 900 - estación del ferrocarril).
Informes e inscripciones al: 3548-561539.