Jóvenes debatieron leyes y crisis en la Legislatura

La Legislatura de Córdoba fue escenario esta semana de simulaciones parlamentarias protagonizadas por jóvenes, que debatieron proyectos de ley y problemáticas actuales en el marco de actividades formativas.

El lunes 13 y martes 14 de abril, estudiantes del Colegio Nacional de Monserrat llevaron adelante el VII Modelo Legislativo, donde unos 60 alumnos asumieron el rol de senadores y analizaron iniciativas vinculadas a la Ley de Modernización Laboral, además de discutir un escenario hipotético de crisis socioeconómica.

La actividad se desarrolló en la sede de la Unicameral cordobesa y contó con un mensaje de bienvenida de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien destacó la importancia de la participación juvenil en la vida democrática.

Durante las jornadas, los estudiantes debatieron sobre derechos laborales, flexibilización y el impacto en el empleo formal e informal, así como también aspectos éticos e institucionales en contextos de crisis.

En paralelo, entre el 16 y 17 de abril, se realizó el I Modelo Cámara de Senadores, con la participación de la organización “Jóvenes por la Juventud”. En esta instancia, los participantes abordaron temas como la reforma de la Ley de Salud Mental y la regulación del acceso de menores a redes sociales.

El encuentro contó con la presencia de legisladores provinciales y autoridades institucionales, quienes acompañaron las actividades y destacaron el nivel de compromiso de los jóvenes.

Estas iniciativas buscan acercar a los participantes al funcionamiento del sistema legislativo, promoviendo el pensamiento crítico, la oratoria y el debate fundamentado sobre temas de actualidad.