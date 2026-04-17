La Cumbre: personas con discapacidad se forman como Auxiliares de Guardavidas

La Cumbre. Se inició la formación para Auxiliares de Guardavidas, especialmente diseñada para personas con discapacidad.

Esta capacitación, desarrollada y dictada por la Asociación Mutual de Guardavidas Argentinos Asociados (AMGAA) Punilla, con el aval del programa Universidades Populares de la Universidad Nacional de Córdoba y la Escuela de Oficios Municipal de La Cumbre, tiene por objeto capacitar a los asistentes en tareas de vigilancia y rescate acuático, fundamentales para prevenir accidentes y salvar vidas.

Primeros auxilios, rehabilitación cardio pulmonar, prevención de ahogamientos y comunicación con los bañistas, son algunas de las herramientas que podrán aprender los asistentes a este curso que tiene por único requisito para participar ser mayor de 18 años y poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, aquellos que tengan experiencia en natación, aprenderán técnicas básicas de remolque y extracción.

Trece son los alumnos que ya están cursando con gran entusiasmo las primeras clases en el CIC, en el marco de esta iniciativa única en el país, que les brinda un nuevo espacio para desarrollarse, y amplía también sus oportunidades laborales en balnearios y piletas de la zona.

Los pioneros son: Federico Gomar, Alejandro Arenas, Mariano Correa, Héctor Olmos, Camila Fortunato, Daniela Righetti, Nicolás Dyrichitty, Johana Balmaceda, Lucas Pantó, Ana Paula Martínez, Felipe Benicio, Franco Zalazar y Gustavo Simes.



