La Falda: invitan a artistas e instituciones a participar del 1er. Foro 2026

La Falda. El municipio de La Falda invitó a artistas e instituciones a participar del 1er. Foro 2026, donde se trabajará en torno a experiencias de gestión de prácticas artísticas culturales que llevan adelante diferentes actores en esa localidad.

Se realizará el día sábado 18 de abril, de 14.30 a 17.30 h, en el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento 92), con entrada libre y gratuita.

"Es importante afianzar las prácticas artísticas culturales situadas y reconocerlas como circuitos locales regionales existentes", destacaron.

Enlace artistas https://forms.gle/mX4ciQES7xFksmMC8

Enlace instituciones https://forms.gle/WMY1yzHoFxFjU2h89

