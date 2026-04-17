Lanzan el Premio Literario 2026 con foco en poesía

El Gobierno de Córdoba abrió la convocatoria para el Premio Literario Provincia de Córdoba 2026, que en esta edición estará dedicado al género poesía y busca impulsar la producción de autores de todo el país.

El certamen, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura a través de la Subdirección de Letras y Bibliotecas, mantendrá abiertas sus inscripciones desde este 17 de abril hasta el 15 de junio, exclusivamente en formato digital y conforme a las bases que se publicarán en los canales oficiales.

La convocatoria está dirigida a escritores argentinos mayores de edad, tanto nativos como por opción, que residan en el país. La obra ganadora será seleccionada por un jurado integrado por tres autores de trayectoria y recibirá un premio económico, diploma y la publicación del libro, prevista para el segundo semestre de 2027.

Durante el lanzamiento, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el vínculo con la lectura y reconocer el trabajo de los escritores. En la presentación también participaron el subdirector de Letras y Bibliotecas, Víctor Quinteros, y la escritora María Teresa Andruetto, quien valoró el rol del premio como plataforma para nuevas voces.

En el acto además se entregaron los ejemplares impresos y el diploma al autor Leonardo Corzo, ganador de la edición 2025 por su obra “Piel turismo”, elegida por unanimidad por el jurado.

El Premio Literario Provincia de Córdoba llega así a su 19° edición consolidado como uno de los concursos más relevantes del país en su tipo.