Valle Hermoso: se concretó la primera reunión de la Mesa CLE

Valle Hermoso. Con la presencia del intendente Daniel Spadoni y distintas áreas del Municipio de Valle Hermoso, se llevó a cabo el primer encuentro del año de la Mesa CLE, un espacio clave para pensar y fortalecer la educación en esa comunidad.

Participaron representantes de instituciones como Club Racing, Grupo Scout, EPAE, Ministerio de Educación, directivos de escuelas locales, Cooperativa de Agua San Antonio, Fundación Ingeniar, Mutual AMCEP, IESS Carlos Paz, Concejo Deliberante y la Junta de Historia.

Durante la jornada se presentaron los proyectos que continuarán este año: Valle Entre Letras, Folklore en las Escuelas, 3ra Feria del Libro, Identidad (creación de la Bandera), Trabajo con instituciones educativas, Concejo Joven y Ordenamiento Territorial.

Además, se comenzaron a coordinar acciones para articular esfuerzos y recursos, acompañando el desarrollo educativo de niños y jóvenes de Valle Hermoso.

La Mesa CLE es presidida por el intendente Daniel Spadoni y coordinada por la directora de Cultura y Educación, Mónica Garnica.

