Conflicto docente: las asambleas departamentales rechazaron la oferta de la Provincia

Córdoba. Ayer fue una jornada clave en la prolongada negociación entre el Gobierno provincial y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) por la paritaria para el corriente año: las asambleas departamentales les dieron el mandato a los 134 delegados que el próximo lunes 20 de abril definirán en la asamblea provincial del gremio docente si aceptan o rechazan la oferta salarial que el martes pasado les hizo el gobernador Martín Llaryora.

Durante la jornada del jueves se realizaron asambleas de una hora por turno en todas las escuelas de la provincia. Hubo muchas discusiones y ayer quedó finalmente definida la postura de cada uno de los 26 departamentos que participarán de la reunión decisiva, en la sede de la UEPC en la ciudad de Córdoba.

Según el conteo, hubo rechazo de la propuesta en 12 departamentales (76 delegados) y aceptación en 14 (58 delegados). Particularmente en el departamento Punilla la propuesta del Gobierno provincial fue aceptada, sin embargo en la mayoría de los departamentos fue rechazada.

Los argumentos del rechazo

Entre los distintos argumentos de los docentes para rechazar la propuesta del Gobierno provincial, se desestima la idea de que garantiza un 40% de aumento anual y se menciona que "la paritaria no puede ser anual".

Desde UEPC Capital también exigen al Gobierno provincial la devolución de los descuentos por los días de paro y la exigencia de "todas las licencias gremiales que tenía la delegación hasta la asunción de la gestión actual".

Además, se señala que la propuesta "no blinda el salario frente a la inflación y deja expuesta la posibilidad de una pérdida salarial en el último tramo de la pauta, es decir de octubre a enero", y que "como los aumentos no son remunerativos, atacan a nuestra jubilación y a los jubilados actualmente y achatan el escalafón".

Finalmente, se asegura que "no garantiza la devolución de descuentos por los días de paro".

Convocan a una vigilia para el lunes

El lunes se realizará una vigilia de docentes y jubilados frente a la Asamblea Departamental "para defender la voluntad de las escuelas y evitar que haya fraude".

