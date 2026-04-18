Córdoba lanza la “Hora Silenciosa” en supermercados

El Gobierno de la Provincia de Córdoba lanzó la “Hora Silenciosa”, un programa de adhesión voluntaria que busca promover entornos comerciales más accesibles, especialmente en supermercados.

La propuesta consiste en que los comercios establezcan un día y horario específico en el que se apliquen modificaciones en el ambiente, como la reducción de luces intensas, la disminución de ruidos y la suspensión de música o anuncios. El objetivo es generar una experiencia de compra más amigable para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En esta primera etapa, supermercados tanto del interior como de la ciudad de Córdoba comenzaron a implementar la iniciativa en sus espacios de atención.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, señaló que “el comercio y los servicios son motores clave de la economía cordobesa” y remarcó la importancia de avanzar hacia un modelo más inclusivo. “Que ese motor también sea empático con todas las personas es parte del compromiso que asumimos junto al sector privado”, expresó.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (CASAC) y la Fundación Familias CEA Córdoba. Además, contempla la colocación de señalética específica en los locales adheridos y la creación de un mapa interactivo que permitirá a las familias identificar fácilmente los espacios que implementan esta modalidad.