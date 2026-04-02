Alta Gracia comienza a celebrar los 10 años del Festival Peperina

Alta Gracia. Desde hoy y hasta el próximo domingo 5, durante Semana Santa, Alta Gracia celebrará los 10 años del Festival Peperina, que volverá a realizarse en el Polideportivo Municipal con entrada libre y gratuita. La edición aniversario contará con experiencias gastronómicas, visitas estelares y más de 150 productores de todo el país.

Cabe recordar que, en la última entrega de los Premios Bitácora Córdoba, Peperina fue distinguido con el Oro en la categoría Mejor Gastronomía y Experiencia Gastronómica, confirmando su lugar de referencia a nivel nacional; además de ser reconocido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba por “su importancia para la promoción de la gastronomía regional, el turismo y la identidad cultural de la provincia”.

Nuevamente, uno de los espacios centrales de la fiesta será el gran Mercado Nacional, que reunirá a más de 150 productores de todos los puntos del país, quienes ofrecerán harinas, frutos secos, embutidos, utensilios de cocina, destilados, dulces, frutas, verduras, especias, granos y mucho más. Este espacio busca poner en valor las economías regionales y promover el encuentro entre productores, cocineros y público.

Por supuesto, la programación de esta nueva edición incluye las tradicionales clases magistrales a cargo de los principales referentes de la gastronomía nacional. Para celebrar los diez años del festival, una de sus madrinas, Dolli Irigoyen, volverá para compartir todo su conocimiento en una clase magistral que dará hoy el puntapié inicial de la fiesta.

Este año, no solo Dolli, sino también los grandes referentes de la gastronomía vuelven para celebrar los diez años de este evento icónico: Pedro Lambertini, Osvaldo Gross, Roberto Petersen, Felicitas Pizarro, Juan Braceli y Juan Ferrara, Martín Molteni, Lele Cristóbal y más, preparados para reunirse en Alta Gracia en esta gran celebración. A ellos se sumarán los destacados profesionales gastronómicos de Córdoba y Alta Gracia, como Carito Lourenço (primera argentina en ganar una estrella Michelin), Juan Cruz Galleto, Roal Zuzulich y Maxi Buchiel, figuras que han contribuido con su presencia a posicionar al evento como un espacio de intercambio, formación y difusión de la cultura gastronómica.

También, como siempre, Peperina recibirá invitados de lujo reconocidos por sus trayectorias en distintos campos, pero con mucho para compartir desde lo culinario, como Cabito, Zorrito Von Quintiero o el querido Walas (Massacre).

Además del gran Mercado Nacional, las clases magistrales y la feria gastronómica, el festival contará con distintos espacios para disfrutar de deliciosas propuestas en cuatro jornadas al aire libre en Alta Gracia. Los visitantes podrán degustar diferentes propuestas como meriendas, jugos frescos, café, cervezas, gins y mucho más para acompañar la experiencia gastronómica, en la que nuevamente abundará la diversidad de exquisiteces para todos los gustos.

A lo largo de una década, el Festival Peperina se consolidó como el festival gastronómico más grande del país. Su crecimiento sostenido y el interés que despertó no solo en vecinos y turistas, sino también en los máximos referentes gastronómicos del país, lo convirtieron en una referencia dentro del calendario turístico y cultural nacional, posicionando a Alta Gracia como uno de los destinos destacados para este tipo de propuestas y consolidando la destacada agenda festivalera, cuya programación no se limita a la temporada de verano, sino que afirma su rol como capital cultural durante todo el año.

El Festival Peperina se realizará durante toda esta Semana Santa y se propone como el plato fuerte del fin de semana largo de abril, que espera deleitar tanto a vecinos como a los cientos de turistas que eligen Alta Gracia para seguir disfrutando de todo el encanto cultural, natural y festivalero que distingue a una ciudad que sigue enamorando todo el año.

