Bialet Massé: Semana Santa también se vive con sabores locales
CÓRDOBA
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Bialet Massé. Este fin de semana largo, el municipio de Bialet Massé invita a descubrir toda la propuesta gastronómica de la ciudad.
Habrá menú de vigilia con promociones especiales en desayunos y meriendas. Una invitación a recorrer, probar y poner en valor la identidad del espacio gastronómico, con alternativas para todos los gustos.
Para conocer la propuesta gastronómica completa de Bialet Massé se puede ingresar a la página web o escribir a través de WhatsApp al número 3541 74 8624.