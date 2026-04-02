Bialet Massé: Semana Santa también se vive con sabores locales

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 2/4/2026 · 00:23 hs

Bialet Massé. Este fin de semana largo, el municipio de Bialet Massé invita a descubrir toda la propuesta gastronómica de la ciudad.

Habrá menú de vigilia con promociones especiales en desayunos y meriendas. Una invitación a recorrer, probar y poner en valor la identidad del espacio gastronómico, con alternativas para todos los gustos.

Para conocer la propuesta gastronómica completa de Bialet Massé se puede ingresar a la página web o escribir a través de WhatsApp al número 3541 74 8624.

