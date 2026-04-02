El Banco de Sangre abre este sábado para recibir donaciones

El Banco de Sangre Provincial realizará una colecta especial este sábado 4 de abril por la mañana, en el marco del fin de semana largo, para garantizar el abastecimiento ante la demanda del sistema de salud.

La jornada se llevará a cabo de 7.30 a 12 en la sede ubicada en Rosario de Santa Fe 374, en la ciudad de Córdoba.

Las personas interesadas en donar deberán solicitar turno previo a través de WhatsApp al número 351-2480189.

Desde el organismo indicaron que las donaciones regulares son fundamentales para responder a múltiples situaciones, como cirugías programadas, partos, tratamientos oncológicos y emergencias por accidentes.

También remarcaron que la sangre no puede fabricarse ni comprarse, por lo que la única forma de contar con este recurso es a través de la donación voluntaria.

Entre los requisitos, se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud, haber descansado al menos seis horas y concurrir con documento.

Además, se recomienda ingerir un desayuno liviano con infusiones azucaradas, evitando lácteos y grasas antes de la extracción.