El Banco de Sangre abre este sábado para recibir donaciones

Fin de semana largo en Córdoba
El Banco de Sangre abre este sábado para recibir donacionesHabrá una colecta especial por la mañana y piden turnos previos para garantizar la atención
El Banco de Sangre Provincial realizará una colecta especial este sábado 4 de abril por la mañana, en el marco del fin de semana largo, para garantizar el abastecimiento ante la demanda del sistema de salud.
La jornada se llevará a cabo de 7.30 a 12 en la sede ubicada en Rosario de Santa Fe 374, en la ciudad de Córdoba.
Las personas interesadas en donar deberán solicitar turno previo a través de WhatsApp al número 351-2480189.
Desde el organismo indicaron que las donaciones regulares son fundamentales para responder a múltiples situaciones, como cirugías programadas, partos, tratamientos oncológicos y emergencias por accidentes.
También remarcaron que la sangre no puede fabricarse ni comprarse, por lo que la única forma de contar con este recurso es a través de la donación voluntaria.
Entre los requisitos, se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud, haber descansado al menos seis horas y concurrir con documento.
Además, se recomienda ingerir un desayuno liviano con infusiones azucaradas, evitando lácteos y grasas antes de la extracción.