Huerta Grande: invitan a disfrutar de un huevo de Pascua gigante

Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande invitó a degustar de un huevo de Pascua gigante.

"Este domingo 5 de abril desde las 13:00 h te esperamos en el Polideportivo Municipal para vivir una jornada súper especial. Vamos a compartir un huevo de Pascua de más de 1 metro de puro chocolate. Una verdadera delicia para disfrutar entre todos. Acercate con tu familia y amigos a ser parte de este momento único", destaca la invitación de prensa.