Inauguraron una nueva escuela ProA en Arroyito

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 2/4/2026 · 19:05 hs

Este jueves quedó inaugurado el nuevo edificio de la Escuela ProA “Fulvio Rafael Pagani” en la ciudad de Arroyito, en el departamento San Justo.

El establecimiento tiene una superficie cubierta de 1.695 metros cuadrados y demandó una inversión de $251.634.426. Está diseñado como un espacio tecnológico orientado al aprendizaje avanzado, con especialización en software y biotecnología.

Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 150 estudiantes distribuidos en turnos mañana y tarde.

El edificio dispone de cuatro aulas, dos talleres, laboratorio de Ciencias, sala de Informática, sala de Arte, biblioteca, Salón de Usos Múltiples, espacios comunes y áreas destinadas a reuniones institucionales.

Además, incorpora un sistema de seguridad considerado pionero en la provincia.

Durante el acto, se destacó el trabajo conjunto entre el sector público, el ámbito educativo y el aporte privado que permitió concretar la obra, incluyendo la donación del terreno por parte de una empresa local.

También se puso en valor el modelo educativo de las escuelas ProA, enfocado en la formación técnica y digital, con una currícula orientada a las nuevas demandas tecnológicas.