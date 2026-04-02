La Catedral estrenó nueva iluminación y sistema de sonido

CÓRDOBA

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 2/4/2026 · 19:06 hs

La Catedral de Córdoba incorporó un nuevo sistema de iluminación ornamental y equipamiento de sonido en el marco de un plan integral de puesta en valor del patrimonio histórico y religioso.

La intervención incluyó la instalación de 250 luminarias con tecnología LED y lámparas de vapor de sodio, ubicadas en puntos estratégicos para resaltar elementos arquitectónicos como cúpulas, campanarios, molduras y la imagen de Cristo.

Además, se sumó un sistema de sonido integral que mejora la experiencia durante celebraciones, conciertos y actividades dentro del templo, con una cobertura uniforme en todos los sectores.

El sistema lumínico se sustenta en más de 3.500 metros de cableado subterráneo y permite un control centralizado, incluso mediante dispositivos móviles, lo que optimiza la eficiencia y la seguridad de la instalación.

En paralelo, el proyecto de restauración general del edificio presenta un avance del 40% e incluye trabajos en vitrales, pisos, mobiliario, accesibilidad y mantenimiento general, bajo criterios de preservación del patrimonio.