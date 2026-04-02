La Cumbre inauguró la XIII Feria del Libro

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
jueves, 2 de abril de 2026 · 00:21

La Cumbre. Quedó inaugurada la XIII Feria del Libro de La Cumbre, un espacio de encuentro con la cultura, la lectura y autores locales.
Hasta el domingo 5 se va a poder disfrutar de presentaciones, charlas, shows musicales y una diversidad de títulos en un solo lugar. 
Con entrada libre y gratuita, la Feria se perfila para recibir a personas de todas las edades. 
La misma se lleva a cabo en la Sala Caraffa – Pasaje Tassano 55: "Te esperamos para compartir juntos esta propuesta cultural en La Cumbre", destacaron.

Galería de fotos

Comentarios