La Cumbre inauguró la XIII Feria del Libro

La Cumbre. Quedó inaugurada la XIII Feria del Libro de La Cumbre, un espacio de encuentro con la cultura, la lectura y autores locales.

Hasta el domingo 5 se va a poder disfrutar de presentaciones, charlas, shows musicales y una diversidad de títulos en un solo lugar.

Con entrada libre y gratuita, la Feria se perfila para recibir a personas de todas las edades.

La misma se lleva a cabo en la Sala Caraffa – Pasaje Tassano 55: "Te esperamos para compartir juntos esta propuesta cultural en La Cumbre", destacaron.