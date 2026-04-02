La Falda: comenzará el lunes un Taller de Arte Lúdico Infantil

La Falda. El próximo lunes 6 de abril entre las 18 y 19,30 horas, se llevará a cabo en La Falda un Taller de Arte Lúdico Infantil y que se extenderá hasta fin de año.

"Una propuesta creativa para que los más chicos exploren el arte jugando, aprendiendo y divirtiéndose en un espacio pensado para despertar la imaginación", indicaron desde el área de Cultura.

El curso será arancelado y se dictará en el Centro Cultural a cargo de la profesora Alicia Herrera. Las inscripciones están abiertas en el Centro Cultural (Walter Consalvi 234) de 8:00 a 20:30 hs.

