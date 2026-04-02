La Falda: se llevó a cabo el ciclo Palabra en movimiento

La Falda. Durante el mes de marzo se llevó a cabo en La Falda "Palabra en movimiento", un espacio donde la danza y la escritura se fusionaron para expresar emociones, vivencias y sensaciones.

Encuentros donde el cuerpo y la palabra fueron medio de expresión y vínculo comunitario. Los mismos estuvieron a cargo de Caro Contino, Eugenia Eberhardt, Aylen Chanquía, y se realizaron en diferentes espacios de la ciudad.

"Agradecemos a todas aquellas personas que transitaron por estos espacios que unen a la comunidad y crean identidad", señalaron los organizadores.