Río Cuarto homenajeó a los héroes y caídos en Malvinas a 44 años del inicio de la guerra

En Río Cuarto, se realizó el acto central en homenaje a los héroes y caídos en Malvinas, por el 44° aniversario del conflicto bélico, que tuviera comienzo un 2 de abril de 1982.

El evento se realizó en el Galpón Blanco, ubicado en el predio del Andino, donde autoridades, veteranos, familiares y vecinos participaron de un emotivo encuentro que incluyó el izamiento de la Bandera Argentina y la colocación de ofrendas florales.

Cabe destacar, que, durante la guerra, 649 soldados argentinos perdieron la vida en combate y se estima que se suicidaron entre 350 y 450 combatientes posterior a la guerra. En este acto, se homenajeó con la entrega de una placa a sus familiares a los veteranos locales, fallecidos en la posguerra, recordando sus nombres y legado:

Rivarola, Julio

Gallini, José

Ferreyra, Gustavo

Mansilla, Antonio

Magallanes, Raúl

González, Alejandro

Elías, Roberto

Heredia, Miguel Ángel

Lavando, Fernando

Urán, Armando

López, Alfredo

Bildoza, Julio

Guzmán, Rodolfo

Zalazar, Telmo

Aime, Norberto

Elías, Roberto

En ese marco, y con el firme compromiso de mantener viva la memoria y el reconocimiento permanente, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza N 330/26, mediante la cual se estableció «Protocolo Honras Fúnebres Oficiales para veteranos de guerra de Malvinas»

En primer término, el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, afirmó: “son nuestros héroes, es una satisfacción poder compartir con ellos, los conozco hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de construir el museo municipal “Héroes de Malvinas” (inaugurado en 2019) para que las nuevas generaciones pudieran conocer a nuestros héroes que dieron la vida por la patria y así mantener viva la memoria. Las Malvinas son y serán argentinas”.

Seguidamente el intendente municipal, Guillermo De Rivas, destacó: “Más allá de la gesta, y de recuperar lo que son las islas, que son argentinas, principalmente queremos reconocer cara a cara el sentido humano de los ex combatientes de Malvinas, aquellos que con 18 años fueron a la guerra y se transformaron en nuestros héroes y por eso hemos hecho este reconocimiento a nuestros ex combatientes locales, a través del Concejo Deliberante”.