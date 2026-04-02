Río Cuarto homenajeó a los héroes y caídos en Malvinas a 44 años del inicio de la guerra

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Córdoba
jueves, 2 de abril de 2026 · 20:38

En Río Cuarto, se realizó el acto central en homenaje a los héroes y caídos en Malvinas, por el 44° aniversario del conflicto bélico, que tuviera comienzo un 2 de abril de 1982.

El evento se realizó en el Galpón Blanco, ubicado en el predio del Andino, donde autoridades, veteranos, familiares y vecinos participaron de un emotivo encuentro que incluyó el izamiento de la Bandera Argentina y la colocación de ofrendas florales.

Cabe destacar, que, durante la guerra, 649 soldados argentinos perdieron la vida en combate y se estima que se suicidaron entre 350 y 450 combatientes posterior a la guerra. En este acto, se homenajeó con la entrega de una placa a sus familiares a los veteranos locales, fallecidos en la posguerra, recordando sus nombres y legado:

  • Rivarola, Julio
  • Gallini, José
  • Ferreyra, Gustavo
  • Mansilla, Antonio
  • Magallanes, Raúl
  • González, Alejandro
  • Elías, Roberto
  • Heredia, Miguel Ángel
  • Lavando, Fernando
  • Urán, Armando
  • López, Alfredo
  • Bildoza, Julio
  • Guzmán, Rodolfo
  • Zalazar, Telmo
  • Aime, Norberto
  • Elías, Roberto

En ese marco, y con el firme compromiso de mantener viva la memoria y el reconocimiento permanente, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza N 330/26, mediante la cual se estableció «Protocolo Honras Fúnebres Oficiales para veteranos de guerra de Malvinas»

En primer término, el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, afirmó: “son nuestros héroes, es una satisfacción poder compartir con ellos, los conozco hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de construir el museo municipal “Héroes de Malvinas” (inaugurado en 2019) para que las nuevas generaciones pudieran conocer a nuestros héroes que dieron la vida por la patria y así mantener viva la memoria. Las Malvinas son y serán argentinas”.

Seguidamente el intendente municipal, Guillermo De Rivas, destacó: “Más allá de la gesta, y de recuperar lo que son las islas, que son argentinas, principalmente queremos reconocer cara a cara el sentido humano de los ex combatientes de Malvinas, aquellos que con 18 años fueron a la guerra y se transformaron en nuestros héroes y por eso hemos hecho este reconocimiento a nuestros ex combatientes locales, a través del Concejo Deliberante”.

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