Una muestra recorre historias de mujeres a través del arte

Una muestra itinerante que combina arte y relatos personales quedó inaugurada en el Polo de la Mujer de Río Cuarto, con el objetivo de visibilizar historias de vida y generar espacios de reflexión.

La propuesta reúne producciones artísticas realizadas por mujeres que asisten a la institución, quienes expresaron sus vivencias a través de distintas disciplinas como la fotografía y el arte visual.

La actividad se presentó como cierre de las acciones desarrolladas durante marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además de la exposición, se llevó adelante una charla-taller en la que las participantes compartieron experiencias a partir de dinámicas que promovieron el diálogo colectivo.

La muestra permanecerá abierta durante toda la semana, de lunes a viernes de 8 a 20, con entrada libre y gratuita, y luego continuará su recorrido en otros espacios públicos de la ciudad.