Bialet Massé: el municipio invita a sumarse a los Talleres Culturales
Bialet Massé. El área de Cultura de Bialet Massé invitó a los vecinos a sumarse a los Talleres Culturales que se dictan a diario en diversos barrios de la ciudad.
Los talleres
Biodanza: Lunes de 10hs a 12hs
Tango: Lunes y Miércoles de 21hs a 23hs (+18)
Escritura Creativa: Lunes 17:30hs en el CIPAM (Rivadavia 475)
Danza Folcklorica: Martes y Jueves (Niños y Jóvenes de 18:30hs a 19:30hs) ; (Adultos de 19:30hs 20:30hs
Ritmos: : Miércoles y Viernes
Grupo Semilla (de 4 a 9 años): 18.00 hs. a 19.00 hs.
Grupo Pulso (de 10 a 15 años): 19.00 hs. a 20.00 hs.
Grupo Raíz (de 15 años en adelante): 20.00 hs. a 21.00 hs.
Todos los talleres exceptuando el taller de escritura creativa se realizan en el Salón Tohaen del CIC ubicado en las calles Del Campillo esquina Rivadavia.
Inscripción previa obligatoria en la Oficina de Turismo de manera presencial o por WhatsApp al 3541748624.