En un clima de tensión, UEPC aceptó la oferta salarial de la Provincia

Córdoba. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba resolvió este lunes aceptar la cuarta propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial, en una asamblea marcada por la tensión, los incidentes y una marcada división interna dentro del gremio docente.

La votación finalizó con 80 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones, reflejando un respaldo mayoritario pero lejos de ser contundente. El resultado también evidenció la fractura interna: mientras algunos sectores acompañaron el acuerdo, otros mantuvieron una postura crítica hasta el final.

La propuesta había sido presentada por la gestión del gobernador Martín Llaryora en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de desactivar las medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

Cambios clave en la oferta

El punto central que destrabó la negociación fue la incorporación de una cláusula de actualización salarial atada a la inflación desde mayo hasta enero de 2027, una demanda sostenida por las bases docentes tras el rechazo de versiones anteriores.

Además, el Gobierno incluyó una mejora para jubilados, con un adicional de 20 mil pesos vinculado al Fonid, otro de los reclamos recurrentes dentro del sector.

En cuanto a los días de paro, uno de los temas más conflictivos, la propuesta establece la devolución de una jornada —condicionada a la recuperación de contenidos— mientras que el otro día será descontado.

Incidentes y clima de tensión

La definición se dio en un contexto de alta conflictividad. La asamblea, realizada en el hotel sindical de Córdoba capital, estuvo precedida por un operativo de seguridad ante posibles disturbios.

Durante la mañana se registraron enfrentamientos entre docentes —principalmente de la delegación Capital— y efectivos policiales, cuando manifestantes intentaron acercarse al lugar del encuentro. Este sector del gremio mantiene una postura más confrontativa con la conducción provincial y había encabezado las protestas contra el acuerdo.

Una aprobación con sabor a interna

El plenario se desarrolló tras consultas en escuelas y delegaciones departamentales, donde ya se anticipaba un escenario dividido. El recuento por departamentos también mostró esa fragmentación, con 18 adhesiones y 8 rechazos.

Aunque la aceptación del acuerdo implica un avance en la negociación salarial y descomprime el conflicto en lo inmediato, el resultado dejó expuesta la falta de consenso dentro del gremio docente, anticipando que la interna sindical seguirá siendo un factor determinante en el corto plazo.

