Fortalecen ferias de la economía social en traslasierra con apoyo provincial

Durante una recorrida por el departamento San Alberto, en Villa Cura Brochero, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la provincia, Marcos Torres, encabezó la firma de un convenio marco con intendentes y jefes comunales de distintas localidades de Traslasierra para fortalecer las ferias y paseos de la economía social.

El acuerdo incluye a Nono, Mina Clavero, Las Rabonas, Panaholma, Ambul, Las Calles, San Lorenzo y Arroyo Los Patos, con el objetivo de potenciar estos espacios de comercialización y encuentro.

A partir de esta iniciativa, los feriantes podrán acceder a mejoras en equipamiento e infraestructura, capacitaciones presenciales y virtuales, y distintas líneas de financiamiento, como las del Programa Banco de la Gente, además de aportes económicos no reintegrables. También se prevé acompañamiento para la formalización de los emprendimientos mediante el monotributo social y acciones de visibilización para impulsar sus ventas.

Un programa en expansión en el noroeste cordobés

El Programa Provincial de Ferias y Paseos de la Economía Social ya se implementa en 32 municipios y comunas de siete departamentos del noroeste provincial, alcanzando a 48 ferias y paseos. La iniciativa busca fortalecer el trabajo de emprendedores locales, con foco en el desarrollo económico, el autoempleo y el consumo responsable, en línea con la Ley de Igualdad Territorial impulsada por el gobernador Martín Llaryora.

Recorridos y apoyo a emprendimientos

En el marco de la visita, el ministro recorrió el Paseo de Artesanos “Cura Gaucho” en Villa Cura Brochero, donde se prevén mejoras en los puestos.

También visitó el emprendimiento de panificación sin gluten “Hilares”, en Nono, que recibió equipamiento y acompañamiento técnico para su formalización. Además, en Panaholma, mantuvo un encuentro con la comunidad de pueblos originarios “La Unión”, donde se apoya a tejedoras y tejedores con aportes económicos.

Entrega de créditos y presencia territorial

La jornada incluyó la entrega de créditos del Programa Banco de la Gente en distintas localidades, destinados a la libre disponibilidad y al impulso de nuevos emprendimientos.

“Estamos recorriendo la provincia para conocer el impacto de estas políticas sociales y dialogar con quienes sostienen las economías regionales”, expresó Torres.

De las actividades participaron también el legislador departamental Mariano Ceballos Recalde, la secretaria de Economía Social Rosalía Cáceres y el director general de Promoción Territorial Gastón Baena.