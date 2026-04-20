Habrá música clásica y popular en la Estancia Jesuítica de Jesús María

Jesús María. El próximo domingo 26 de abril desde las 17 hs, se presentará en el Patio de los Naranjos del Museo de la Estancia Jesuítica de Jesús María, el ensamble “Aires de Santa Rosa”.

Junto a la Municipalidad de Villa Santa Rosa, se ofrecerá un recital de música clásica y popular interpretando a compositores como Händel, Mozart, Grieg, Chaikovski y Dvorak, entre otros.

La agrupación de cámara está compuesta por instrumentos de viento (madera y metal) y percusión, dirigida por el Maestro Juan José Castellani.

La actividad será libre y gratuita.

