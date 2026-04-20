Huerta Grande: el municipio recibió a directivos de escuelas

Huerta Grande. El pasado viernes se llevó a cabo una reunión con la CLE de Huerta Grande, en la que participaron directivos de todas las instituciones educativas locales, junto al director de Desarrollo Social, Nelson Romero, y gran parte del equipo municipal que desde distintas áreas mantiene un vínculo directo con las instituciones.

Además, estuvieron presentes representantes de la Orquesta de Música del Valle de Punilla, con quienes se dialogó sobre la realización de un concierto abierto que tendrá lugar durante el mes de mayo, al que estarán invitados a participar todos los establecimientos educativos.

Durante el encuentro se trabajó de manera conjunta en la planificación de diversas acciones, actos y eventos a desarrollarse próximamente, así como también en el abordaje de cuestiones vinculadas a programas como FODEMEP y PAICOR, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo articulado y acompañando a la comunidad educativa.