Intendentes y Policía ajustan estrategias en el sudeste cordobés

Una reunión interinstitucional se llevó a cabo en la localidad de Saira, en el departamento Marcos Juárez, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención del delito en la región.

El encuentro fue encabezado por el subjefe de Policía, Iván Rey, y reunió a intendentes de distintas localidades junto a representantes de fuerzas de seguridad y organismos provinciales.

Durante la jornada se analizaron las principales problemáticas del territorio y se avanzó en la coordinación de estrategias conjuntas, priorizando el intercambio de información y el trabajo articulado entre las distintas instituciones.

También participaron el intendente local Edgar Yordán, autoridades de los ministerios de Seguridad y de Vinculación y Gestión Institucional, integrantes del Estado Mayor Policial y miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Desde la organización destacaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo para optimizar las acciones territoriales y mejorar la respuesta ante las demandas de seguridad en el departamento.