Nuevo convenio para formar y perfeccionar guardias locales en la provincia

El ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, encabezó la firma de un convenio de cooperación con el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María para la capacitación de futuros agentes de Guardias Locales y la formación continua de quienes ya se desempeñan en ese rol.

El acuerdo se enmarca en la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana N° 10.954 y fue rubricado también por el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, y el decano del instituto, Gabriel Suárez Fossaceca.

Durante el acto, Calvo destacó que el Programa de Guardias Locales cuenta con una amplia adhesión en municipios y comunas y lo definió como una herramienta clave para fortalecer la prevención y la participación ciudadana. Además, remarcó la articulación con el Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia para garantizar un trabajo coordinado.

Por su parte, Gualdoni señaló que este nuevo convenio se suma a las 24 sedes del Diplomado en Seguridad y Convivencia desarrolladas entre 2024 y 2025, y permitirá continuar con la formación de los más de 2.100 agentes ya diplomados. También indicó que 326 gobiernos locales ya adhirieron a la normativa y que actualmente funcionan 230 Guardias Locales en Córdoba.

Cómo será la capacitación

El acuerdo establece dos modalidades de formación. Por un lado, se dictarán cuatro cohortes del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales, con 100 alumnos cada una. Esta capacitación será obligatoria para quienes aspiren a ingresar y tendrá una carga mínima de 100 horas, con modalidad semipresencial y presencial.

Por otro lado, la universidad estará a cargo del Régimen de Formación Continua entre abril y diciembre de 2026, destinado a actualizar y perfeccionar a los agentes en funciones.

Desde el ámbito académico, Suárez Fossaceca explicó que la propuesta incluye contenidos normativos y conceptos vinculados a la seguridad ciudadana, con el objetivo de promover una convivencia pacífica en toda la provincia.

Articulación para la prevención

Con esta iniciativa, el Ministerio de Gobierno refuerza su vínculo con el sistema universitario para avanzar en políticas de prevención del delito y convivencia ciudadana en todo el territorio cordobés.

De la actividad también participó Carla Tassile, directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba.

Las Guardias Locales forman parte del sistema integrado de seguridad pública provincial y cumplen funciones preventivas con personal capacitado, móviles equipados y el uso de armas menos letales, en coordinación con la Policía de Córdoba.