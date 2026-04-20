Río Cuarto fue sede de una prueba del campeonato argentino

La ciudad de Río Cuarto fue sede del Campeonato Argentino Elite de Ruta 2026, evento que convocó aproximadamente a más de 250 ciclistas de todo el país y 33 asociaciones provinciales, junto a los equipos registrados ante la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

La competencia se llevó a cabo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto el fin de semana del jueves 16 hasta este domingo 19 de abril.

La decisión de lugar fue tomada en conjunto entre Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA) y el Gobierno de Córdoba obedeciendo a las obras viales provinciales que se están realizando en dicha traza, y en virtud de garantizar las condiciones óptimas de seguridad para los competidores, una mayor organización y visibilidad del evento.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, subrayó: “Venimos trabajando activamente junto a la Unión Ciclista de la República Argentina. En marzo tuvimos el paso del Tour de France por Córdoba, y la idea es seguir potenciando esta actividad, ir mejorando evento tras evento, y el objetivo es que esta competencia no sólo quede en Río Cuarto, sino que en una próxima instancia podamos realizarla realmente sobre la ruta. Estamos muy contentos porque nuestra provincia está dando buenos exponentes en la disciplina”.

Por su parte, Jorge Chica, presidente de UCRA, indicó que, desde la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, se busca “Visibilizar a nuestros deportistas, darles mayor difusión, y generar federalismo. Venimos de una competencia en la provincia de Catamarca, ahora estamos en Río Cuarto, y próximamente estaremos presentes en Olavarría.

“A pesar del traslado del certamen aquí al Autódromo, Córdoba se ha puesto al pie para superar estos escollos, poniendo a disposición este lugar sumamente seguro, y en estas cuestiones quiero destacar el trabajo de los comisarios deportivos”, sostuvo Chica.

Se trató de una actividad de gran impacto para la ciudad, por un lado, porque significa un motor para el desarrollo de la economía naranja, como consecuencia de la gran masa de público asistente, y los equipos que acompañan a los ciclistas, que movilizan el turismo, y dinamizan el sector comercial, gastronómico, hotelero, entre otros.

El certamen además marcó el regreso de los Campeonatos Argentinos a la capital alterna, que supo ser sede anteriormente de estos certámenes nacionales de pista en 1988 (Elite), y en 1994 (Junior).

Las modalidades de competencia fueron pruebas de contrarreloj, pelotón y ciclismo adaptado, y las de pelotón se desarrollarán de la siguiente manera: Varones Sub 23: 118,4 km (37 vueltas); Damas Elite: 96 km (30 vueltas); y Varones Elite: 153,6 km (48 vueltas).

Las pruebas programadas se desarrollaron en un circuito cerrado de 3,2 kilómetros de extensión, lo cual permitió la televisación de la carrera, y otorgó mayor visibilidad a los protagonistas.