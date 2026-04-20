Sobreviviente de la Tragedia de los Andes dará una charla en el Kempes

El Estadio Mario Alberto Kempes será sede el próximo miércoles 29 de abril de una charla abierta al público que contará con la presencia de Gustavo Zerbino, reconocido por su historia como sobreviviente de la Tragedia de los Andes.

La actividad, titulada “Más allá de los límites”, se desarrollará desde las 18 en el Gimnasio Sur. La propuesta invita a reflexionar sobre la fortaleza mental, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación frente a contextos adversos.

El encuentro es impulsado junto a la Fundación Jean Maggi, con el acompañamiento del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, la Agencia Córdoba Deportes y la Unión Cordobesa de Rugby, en una acción que busca promover el deporte como herramienta de inclusión y transformación social.

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través de un formulario online habilitado para el evento.

La Fundación Jean Maggi, por su parte, lleva adelante un trabajo sostenido en inclusión mediante la entrega de bicicletas adaptadas en todo el país. Estos dispositivos son producidos en “SuperAdaptados La Fábrica”, un espacio que impulsa la integración laboral de jóvenes con discapacidad y promueve oportunidades concretas para mejorar la calidad de vida.