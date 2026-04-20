Valle Hermoso impulsa el Nordic Walking con caminatas guiadas

Valle Hermoso. La ciudad de Valle Hermoso continúa fortaleciendo su oferta de actividades saludables con la incorporación del Nordic Walking, una disciplina que combina caminata aeróbica con el uso de bastones, ideal para personas de todas las edades. La iniciativa, organizada en el marco de los Talleres Deportivos 2026, propone encuentros semanales en un entorno natural y accesible.

Las caminatas se desarrollan los martes y jueves a las 14:45 horas, con punto de encuentro en la Plaza Manuel Belgrano, uno de los espacios verdes más representativos de la localidad. La actividad es arancelada y está coordinada por instructores capacitados, lo que garantiza un acompañamiento adecuado tanto para principiantes como para quienes ya practican este tipo de entrenamiento.

El Nordic Walking, de origen europeo, ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus múltiples beneficios: mejora la resistencia cardiovascular, fortalece la musculatura general y reduce el impacto en las articulaciones en comparación con otras prácticas deportivas. Además, fomenta el contacto con la naturaleza y el bienestar integral.

Desde la organización destacaron que esta propuesta no solo apunta a mejorar la salud física, sino también a generar espacios de encuentro comunitario. “Es una actividad que invita a moverse, pero también a compartir y disfrutar del entorno”, señalaron.

Quienes deseen sumarse o solicitar más información pueden comunicarse al 3548 609327.

Con este tipo de iniciativas, Valle Hermoso reafirma su compromiso con el deporte y la calidad de vida, acercando alternativas accesibles que combinan ejercicio, recreación y comunidad.

