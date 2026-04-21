Avanza la obra de la Universidad Provincial en Capilla del Monte

Capilla del Monte. La construcción de la sede de la Universidad Provincial de Córdoba en Capilla del Monte continúa avanzando a buen ritmo y podría estar finalizada hacia mediados de este año, según informaron autoridades provinciales durante una reciente recorrida por el predio.

La visita estuvo encabezada por el secretario de Infraestructura, Fabricio Díaz, quien recorrió la obra junto al intendente Santiago Arenas Diez y otros funcionarios provinciales y municipales. “Está previsto que para mitad de año ya esté finalizada”, expresó Díaz, destacando el avance sostenido de los trabajos.

Del recorrido también participaron la rectora de la casa de estudios, Julia Oliva Cúneo, junto a autoridades de distintos niveles del Estado. En representación de la institución educativa estuvo presente además la profesora Cristina Battista.

La futura sede universitaria representa una obra clave para la región, ya que permitirá ampliar la oferta educativa en el norte del valle de Punilla, acercando oportunidades de formación superior a jóvenes y adultos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Con su pronta finalización, se espera que la nueva infraestructura no solo fortalezca el acceso a la educación pública, sino que también impulse el desarrollo social, cultural y económico de Capilla del Monte y localidades cercanas.



