Bomberos se entrenan con aviones y helicópteros contra el fuego

La Provincia de Córdoba inició un nuevo ciclo de capacitación para bomberos voluntarios enfocado en operaciones aéreas seguras, en el marco de la preparación para la próxima temporada de incendios forestales.

La jornada se desarrolló en la localidad de Oliva y estuvo dirigida a personal que interviene en el combate del fuego, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre quienes trabajan en tierra y los medios aéreos que operan en los incendios.

Participaron 60 bomberos de distintas regionales, quienes realizaron instancias teóricas y prácticas. Durante la capacitación se llevaron adelante simulaciones con un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket y dos aviones hidrantes Air Tractor AT-802.

Las prácticas incluyeron maniobras de abordaje y descenso de aeronaves, extracción de agua y descargas controladas, poniendo el foco en la seguridad operativa y el resguardo del personal.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de entrenamientos se realiza cada año entre abril y junio, previo al período de mayor riesgo, y alcanza a bomberos de toda la provincia, brigadistas del ETAC y equipos técnicos especializados.

Además, remarcaron que el fortalecimiento de la capacitación y la incorporación de tecnología permitieron reducir en más del 80% la superficie afectada por incendios en 2025 respecto al año anterior.