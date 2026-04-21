Con entradas agotadas, llega una nueva edición del Fashion Week

Córdoba se prepara para recibir una nueva edición del Fashion Week, que se desarrollará el 24 y 25 de abril en el Centro Cultural Córdoba, con entradas gratuitas que se agotaron en menos de una hora.

La propuesta, que transita su octava edición, forma parte del calendario nacional de la moda y posiciona a la provincia como uno de los puntos clave del circuito argentino, al cerrar la temporada otoño-invierno.

Durante las dos jornadas participarán entre 15 y 22 marcas, con diseñadores de distintos puntos del país, en una combinación de propuestas independientes y firmas consolidadas.

Se espera la presencia de más de 3.000 personas, en un evento que además de su impacto cultural genera movimiento económico, con alrededor de 400 puestos de trabajo directos e indirectos.

El encuentro también pone el foco en la sustentabilidad y en la integración entre moda, identidad local y proyección internacional, con desfiles que se desarrollan en espacios emblemáticos de la ciudad.

En esta edición, el Centro Cultural Córdoba será la sede principal, en el marco de una propuesta que busca vincular diseño, arte y patrimonio urbano.