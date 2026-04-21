Córdoba activa un observatorio para enfrentar el cambio climático

La Provincia de Córdoba puso en marcha el Observatorio Provincial de Acción Climática (OPAC), un ámbito multisectorial orientado a fortalecer la toma de decisiones y la planificación de políticas públicas frente al cambio climático.

El organismo fue presentado en una primera reunión encabezada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, donde participaron siete universidades públicas y privadas junto al Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba.

El espacio funcionará como una herramienta de monitoreo, evaluación y asesoramiento en materia climática, en línea con el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático y compromisos internacionales asumidos por la provincia.

Durante el encuentro inicial, las instituciones compartieron sus líneas de trabajo y avanzaron en la definición de ejes comunes para la agenda climática 2026, con foco en la generación de información estratégica.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es fortalecer la articulación entre el sector público y el ámbito científico, para diseñar políticas basadas en evidencia y adaptadas a las particularidades del territorio.

El observatorio buscará integrar datos, coordinar acciones y aportar herramientas para enfrentar un escenario climático cada vez más complejo.