Córdoba formará 400 agentes para reforzar la Guardia Local

La Provincia de Córdoba avanzó en un nuevo esquema de formación en seguridad al firmar un convenio con la Universidad Nacional de Villa María para capacitar a futuros agentes de la Guardia Local y actualizar los conocimientos de quienes ya cumplen funciones.

El acuerdo, encabezado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, prevé el dictado de cuatro cohortes del Diplomado en Seguridad y Convivencia, con 100 alumnos cada una, lo que permitirá formar a 400 nuevos agentes. Además, se implementará un régimen de perfeccionamiento continuo destinado a 2.153 guardias locales ya diplomados.

La iniciativa se enmarca en la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana N° 10.954 y contempla una formación mínima de 100 horas, bajo modalidad presencial y semipresencial.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el programa de Guardias Locales ya cuenta con la adhesión de 326 municipios y comunas, y que actualmente funcionan 230 cuerpos en distintos puntos del territorio.

En paralelo, la Universidad estará a cargo de los contenidos de formación continua entre abril y diciembre de 2026, incorporando aspectos normativos y conceptos vinculados a la seguridad ciudadana y la convivencia.

Las autoridades remarcaron que este tipo de articulación con el ámbito académico apunta a fortalecer las políticas de prevención del delito, en coordinación con la Policía de Córdoba y otros organismos.