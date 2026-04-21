Se realizó en La Falda el Foro 2026 de Artistas e Instituciones

La Falda. El pasado sábado se llevó a cabo en La Falda el Foro 2026 de Artistas e Instituciones, un encuentro para pensar y reflexionar de manera colectiva, en relación a las diferentes prácticas artísticas culturales que se llevan adelante en la ciudad.

Con la modalidad de conversatorio y mesas de trabajo, se expuso la agenda 2026 y las distintas acciones que se realizan desde el Programa Estímulo Artístico (PEA), y se compartieron las prácticas de gestión en espacios culturales de la ciudad.

Asistieron artistas de distintas disciplinas y gestores culturales.

Estuvo coordinado por la Lic. Cecilia Cravero, y contó con el acompañamiento de la directora de Cultura Ana Elizondo.

"Celebramos la concreción de estos espacios ya que permiten el encuentro e intercambio de voces e ideas que fortalecen la cultura de nuestra comunidad", indicaron desde el área de Educación.

