Alta Gracia invita a ilustrar su historia con una convocatoria abierta

Alta Gracia. El Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia lanzó una propuesta que combina arte, memoria e identidad local. Bajo el título “Imaginar la historia”, la convocatoria está dirigida a artistas, profesionales, estudiantes y personas autodidactas interesadas en traducir el pasado de la ciudad al lenguaje visual.

La iniciativa busca abrir nuevas formas de narrar la historia, invitando a reinterpretar el patrimonio cultural a través de ilustraciones que dialoguen con los relatos museológicos. En ese cruce entre arte e historia, cada obra se convierte en una mirada singular sobre Alta Gracia.

Ejes temáticos



Las producciones deberán inscribirse en alguno de los siguientes ejes:

Arquitectura e infraestructura

Territorio

Poblaciones o comunidades

Protagonistas de la historia

Como parte del proceso creativo, el sábado 16 de mayo se realizará una jornada de inmersión en el museo. Allí, los participantes podrán recorrer el espacio, profundizar en los contenidos históricos y participar de actividades diseñadas para enriquecer sus proyectos.

Cronograma



Inscripciones: hasta el 8 de mayo

Jornada de inmersión: 16 de mayo

Entrega de obras: hasta el 12 de junio

Exhibición: del 4 de julio al 15 de noviembre

Premiación: segunda quincena de agosto

Menciones honoríficas: 7 de noviembre

Más allá de lo artístico, la propuesta apunta a fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio, generando un espacio donde el pasado no solo se recuerda, sino que también se reimagina.

En uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, la convocatoria invita a pensar la historia desde el presente, con la creatividad como puente.

