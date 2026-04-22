Avanza la construcción del nuevo dispensario en Villa Caeiro

La Municipalidad de Santa María de Punilla continúa con la ejecución del nuevo dispensario en Villa Caeiro, donde recientemente se completó la losa del edificio ubicado en la intersección de las calles Martín Fierro y Luisa Montalti.

El proyecto tiene como objetivo acercar servicios de salud a los vecinos y vecinas del sector, fortaleciendo la atención primaria sin necesidad de traslados a otros puntos de la ciudad.

La obra forma parte de una política de ampliación de la infraestructura sanitaria local.

El futuro dispensario contará con una sala de recepción, área de enfermería, sala de primeros auxilios y tres consultorios destinados a la atención de médicos y profesionales de distintas especialidades.

Desde el municipio destacaron que los trabajos se llevan adelante con recursos propios, incluyendo el uso del camión mixer, y remarcaron el rol del esfuerzo comunitario para concretar este tipo de iniciativas. La construcción avanza como una respuesta a la demanda de mayor cercanía y accesibilidad en materia de salud.

De esta manera, la obra del dispensario en Villa Caeiro no solo representa un avance en infraestructura, sino también una apuesta concreta por mejorar la calidad de vida de la comunidad, garantizando el acceso a la salud y fortaleciendo la presencia del Estado.