Capilla del Monte presentó el Plan Anual de las Coordinaciones Educativas

Capilla del Monte. En una jornada de trabajo articulado, el Municipio de Capilla del Monte llevó adelante la presentación del plan anual de las Coordinaciones Locales Educativas (CLE), con la participación de instituciones educativas de nivel primario, secundario, terciario y universitario, junto a organizaciones intermedias que forman parte del desarrollo educativo local.

Este espacio permitió fortalecer el compromiso conjunto entre el Estado municipal y la comunidad educativa, promoviendo acciones coordinadas que apuntan a mejorar los proyectos educativos y seguir construyendo una educación inclusiva y de calidad. El objetivo de esta iniciativa es consolidar un modelo de gestión integral que contribuya a mejorar la calidad educativa de los estudiantes en todo el territorio provincial.