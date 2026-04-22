Córdoba habilitó el trámite para reducir el IVA en riego

El Gobierno de Córdoba definió el procedimiento para que productores agropecuarios con sistemas de riego puedan acceder a una reducción del IVA en el consumo de energía eléctrica, pasando del 27% al 10,5%.

La medida, orientada a disminuir costos productivos, alcanza a quienes utilicen equipos de riego con destino agroindustrial y se enmarca en beneficios fiscales impulsados para promover la inversión en el sector.

El trámite ya se encuentra habilitado y debe realizarse mediante la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), a través de un formulario con carácter de declaración jurada.

El Ministerio de Bioagroindustria será el encargado de recibir las solicitudes y elaborar un registro de productores alcanzados. Luego, el Ente Regulador de Servicios Públicos notificará a EPEC y a las cooperativas eléctricas para que apliquen la alícuota diferenciada en las facturaciones correspondientes.

La implementación del beneficio fue acordada en una mesa de trabajo con participación de autoridades provinciales, organismos técnicos y entidades vinculadas al sector productivo.