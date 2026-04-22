Huerta Grande: Augusto Maillet brindó una charla sobre “Involucrarnos”

Huerta Grande. El pasado lunes se llevó a cabo una enriquecedora jornada en Huerta Grande donde se recibió a Augusto Maillet, representante del ODER, acompañado por el Lic. Bruno Tognocchi, capacitador del programa Huerta Grande en Movimiento y colaborador del área de Ambiente del municipio de Huerta Grande.

Durante el encuentro, se brindó una charla sobre “Involucrarnos”, iniciativa a la que adhiere el municipio y que promueve el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente. Se abordaron temáticas fundamentales como la separación de residuos y el compostaje, fomentando prácticas sustentables en la comunidad.

Además, se realizó la entrega de elementos del programa a los participantes, con el objetivo de acompañar y facilitar la implementación de estas acciones en la vida cotidiana. La jornada contó con una muy buena participación y se desarrolló en un clima de intercambio y aprendizaje, fortaleciendo el compromiso colectivo con el cuidado del entorno.

