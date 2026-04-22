La Cumbre: continúa la Campaña de Vacunación Antirrábica

La Cumbre. Durante los meses de abril y mayo personal de Veterinaria y Zoonosis va a continuar recorriendo los barrios de La Cumbre con la Campaña de Vacunación Antirrábica, totalmente gratuita, cuidando la salud de las mascotas y de toda la comunidad.

Importante tener en cuenta:

* Perros con correa y, si es necesario, bozal

* Gatos en transportadora, bolso o mochila segura

* Edad mínima: a partir de los 4 meses

La vacunación antirrábica es fundamental para la prevención y el cuidado responsable.