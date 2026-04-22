La Falda: continúa el adoquinado de calles

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Córdoba
miércoles, 22 de abril de 2026 · 01:48

La Falda. El municipio de La Falda continúa con  las tareas de adoquinamiento en diversos sectores de la ciudad. 
"A la fecha, se han ejecutado 300 m² de adoquinado de un total proyectado de 760 m²", destacaron desde el área de Obras Públicas.
"El objetivo principal es el ensanche de calzada con la optimización de la fluidez y seguridad vial.También apostamos a la extensión del recorrido del transporte urbano hasta el Colegio Proa y mejora directa en la infraestructura para los vecinos de la zona. Seguimos trabajando en el desarrollo y la planificación urbana de nuestra ciudad", destacaron.
 

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