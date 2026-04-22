La Falda: continúa el adoquinado de calles
La Falda. El municipio de La Falda continúa con las tareas de adoquinamiento en diversos sectores de la ciudad.
"A la fecha, se han ejecutado 300 m² de adoquinado de un total proyectado de 760 m²", destacaron desde el área de Obras Públicas.
"El objetivo principal es el ensanche de calzada con la optimización de la fluidez y seguridad vial.También apostamos a la extensión del recorrido del transporte urbano hasta el Colegio Proa y mejora directa en la infraestructura para los vecinos de la zona. Seguimos trabajando en el desarrollo y la planificación urbana de nuestra ciudad", destacaron.