Más de 1.300 estudiantes participaron en jornadas ambientales

Más de 1.300 estudiantes de distintos niveles participaron en jornadas de educación ambiental desarrolladas en escuelas de la provincia de Córdoba, en el marco de una iniciativa impulsada por la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía.

Las actividades se llevaron a cabo en la escuela IPET N° 247 Ing. Carlos A. Cassaffousth, el IPEM N° 10 Roma y el Centro Socio Educativo Lelikelen, donde se abordaron contenidos vinculados a la economía circular, la separación de residuos y la construcción de hábitos sostenibles.

En el caso del IPET 247, más de 250 alumnos de 4° y 5° año participaron de capacitaciones sobre reducción, reutilización y reciclaje. Además, se entregaron 16 islas de cestos verdes para interiores y 3 para patios, con el objetivo de fomentar la correcta gestión de residuos dentro de la institución.

En paralelo, en el Centro Lelikelen se distribuyeron 50 kits escolares destinados a acompañar a estudiantes en el inicio del ciclo lectivo, mientras que en el IPEM 10 Roma se desarrolló una jornada que convocó a más de 1.000 alumnos, junto a docentes, familias y autoridades.

En este último establecimiento también se entregaron 8 islas de cestos para la separación de residuos y se inauguró una huerta escolar, concebida como un espacio pedagógico para el aprendizaje sobre producción de alimentos y cuidado del ambiente.

Las jornadas forman parte de una estrategia que busca consolidar la educación ambiental como eje transversal en las escuelas, promoviendo la participación activa y la formación de hábitos responsables en la comunidad educativa.